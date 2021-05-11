Почему добросовестные подрядчики вынуждены добиваться оплаты исполненного госзаказа через суд

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11 мая 2021, 19:23 Сергей Семенов

Дноуглубительные суда «Балттехники» в процессе работы

Уже несколько лет компания «Балттехника» из Санкт-Петербурга, занимавшаяся углублением дна на одном из объектов Минобороны, пытается взыскать с госзаказчика 67 миллиона рублей за выполненные работы. Однако, несмотря на документально подкрепленную, в том числе судебной экспертизой, позицию истца, суды принимают сторону влиятельного ответчика и выносят решения в его пользу. Даже если государство передумало реализовывать проект, имеет ли оно право доводить до банкротства привлеченную компанию, не платя по счетам?

В этом материале мы не собираемся говорить о том, что государство не всегда действует в рамках закона, хотя можно было бы привести массу таких примеров. О коррупции тоже говорить не будем: это требует аккуратного подхода и тщательной аргументации. Отметим только, что в конце апреля сам Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, подводя итоги работы ведомства, назвал государственные структуры, которые отличились «особой продажностью» в 2020 году. Если пальма первенства принадлежит сотрудникам МВД, то второе место по коррупционным преступлениям занимают представители Минобороны.

Вполне вероятно, что такое распределение связано в первом случае с особой влиятельностью правоохранительных структур и их способностью принимать самостоятельные решения, а во втором случае — с гигантскими бюджетными вливаниями, которыми славится российская армия. Когда структура пропускает через себя огромные суммы, не всякое должностное лицо устоит перед соблазном обогащения даже ценой возможного разоблачения.

Мощное финансирование распространяется и на строительство различных объектов Минобороны. В качестве исполнителей привлекаются профильные компании, которых, оказывается, можно самым абсурдным образом обмануть.

Дело государственной важности

В 2015 году на сайте госзакупок был размещен тендер Главного военно-строительного управления №4, базирующегося в Новороссийске, на дноуглубительные работы в акватории одной из балтийских воинских частей на сумму около 900 миллионов рублей. Сумма слишком крупная, чтобы можно было назвать проект проходным, незначительным, таким, которым можно пренебречь. Речь идет о государственных деньгах, которые любят счет и соблюдения всех процедурных моментов. Три компании боролись за право произвести работы, и только у одной из них было всё в порядке с документами, правильно заполнена конкурсная документация, а стоимость работ — самая доступная.

Питерская компания «Балттехника», профессионально занимающаяся дноуглублением и имеющая собственный специализированный флот, была признана победителем аукциона и направила в Балтийское море свои суда. Заметим, что дноуглубительные суда — это довольно громоздкие машины: шутка ли копать дно и вывозить грунт на сушу. Тем более если нужно углубить дно на высоту пятиэтажного дома. С такими объемами и такими грунтоотвозными баржами производство работ невозможно сделать незаметным. По контракту авансирование проекта предусмотрено не было, поэтому мобилизацию и перегон флота, финансирование экипажа, закупку топлива, аренду дополнительной техники, получение разрешения на проведение работ и первые этапы реализации проекта «Балттехника» выполняла за свой счет.

Денег нет, но вы держитесь

Изначально срок окончания работ по дноуглублению акватории был назначен на осень 2016 года, но из-за длительного согласования заказчиком производственных работ и сметной документации в сентябре 2016 года по итогам заседания конкурсной комиссии сроки сдачи объекта были перенесены на осень 2017 года. «Балттехника» между тем с учетом простоя по вине заказчика успела выполнить в 2016 году около 15—20 процентов работы и, самое важное, регулярно фиксировала в комиссионном порядке выполненные объемы, за что получала соразмерную этим объемам оплату. Отметим, что закрывающие документы подписывались заказчиком, генеральным подрядчиком, исполнителем и организацией, которая делала независимые промеры дна акватории. То есть приемка работ проходила коллегиально, прозрачно и под наблюдением сторонних специалистов.

Однако роковым оказался последний промер в декабре 2016 года, который проводился также с участием всех заинтересованных сторон. Акты промеров были подписаны исполнителем, заказчиком, представителями Минобороны и органами, выполняющими функции технического надзора. Несмотря на это, заказчик почему-то вдруг отказался подписывать финансовые документы и платить за выполненный и должным образом зафиксированный объем работ. Вот так, ни с того ни с сего, вопреки сложившейся ранее практике поэтапного финансирования.

Компания «Балттехника» попала в ситуацию, когда потратила собственные деньги и лишь отчасти их компенсировала, получив промежуточные закрытия, но недополучила серьезный объем и оказалась в полубанкротном состоянии. Весь 2017 год был посвящен претензионной работе. ГВСУ №4 сперва отказалось платить, потому что, дескать, не достигнуты проектные отметки. Но ведь достижение проектных отметок есть результат исполнения всего договора, а речь шла о промежуточном закрытии. Позднее руководство «Балттехники» получило письмо от заказчика, в котором говорилось о внезапном переносе сроков окончания работ — ориентировочно на 2019—2020 годы. Якобы это связано с исчерпанием лимитов финансирования.

Слово дал — слово взял

После того как урегулировать спор мирным путем не удалось, бизнесменам пришлось обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту. Удивительно, что, несмотря на их ясную, подкрепленную документами позицию, судебные инстанции одна за другой стали странным образом выносить решения в пользу государственного заказчика, игнорируя все доказательства истцов.

Так как судебные тяжбы длятся уже более трех лет, постоянно меняются представители ГВСУ №4 и удивительным образом трансформируется их аргументация. Изначально говорилось о том, что «Балттехника» не достигла проектных отметок, поэтому платить управление не обязано и не собирается. А ведь, напомним, речь идет о закрытии конкретного объема, выполненного компанией, как это делалось раньше безо всяких нареканий.

Позднее возникла самая абсурдная из версий, подкрепленная данными сомнительной местной организации о том, что якобы «Балттехника» вообще не приступала к дноуглубительным работам, а рельеф дна в акватории остался неизменным с 2012 года. Куда тогда делись массивные баржи и пароходы, стоящие в гавани, горы грунта на свалке, извлеченного с морского дна? А как же документы комиссионных промеров и факты выплат за промежуточные этапы работы? Речь ведь идет о доброй сотне миллионов бюджетных рублей. Как могли юристы государственной структуры столь грубо отвергать истину, отрицая само существование проекта и публично объявленного тендера?

Спорные моменты вынудили Арбитражный суд Краснодарского края назначить судебную экспертизу авторитетной государственной компании АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга. Эксперты подтвердили превышение объема фактической выемки грунта, которое зафиксировано в закрывающих документах, а также то, что данные объемы соответствуют сумме 67 миллионов рублей, которую истец требует от Главного военно-строительного управления №4. Что касается возможности определить глубины акватории, которые были на момент последнего замера, то специалисты заявили, что сделать это невозможно из-за давности выполнения работ.

Далее произошло то, чего никто не ожидал. Ответчики заказали рецензию в ООО «Управление судебных экспертиз» города Уфы, в которой заключение авторитетного питерского НИИ было подвергнуто суровой критике: якобы экспертная организация неправильно применила правила подсчета, в частности не использовала визуальный метод, не выезжала на место, не делала промеры и выводы построила исключительно по существующим документам. И довольно странно, что судья Иванова, вынося решение в ущерб бизнесу, основывалась на представленной рецензии, проигнорировав в том числе первичные документы и доказательства, представленные истцом.

Что касается АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», это крупнейшая государственная организация со штатом почти триста сотрудников, в которой над судебной экспертизой трудятся, как правило, сразу несколько высококлассных специалистов. Между тем, уфимское ООО «Управление судебных экспертиз» состоит из одного специалиста-директора, которому, оказывается, государственное НИИ в подметки не годится. Затянувшееся, что странно, на полгода вынесение решения по иску «Балттехники» увенчалось 15 марта 2021 года отказом в удовлетворении исковых требований в полном объеме. К тому же, вопреки определению Высшего арбитражного суда РФ, экспертам НИИ отказали в выплате вознаграждения за проведенную экспертизу.

Что скажет Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд?

За последние три года компания «Балттехника» использовала все законные способы доказательства своей правоты, но постоянно натыкалась на неприступную стену. Необоснованное сопротивление государственного заказчика и его поддержка судами вызывают массу вопросов. Кому выгодно и по какой причине «утопить» питерскую компанию? Почему суды не слышат бизнес, а, складывается такое впечатление, наоборот, его душат? Если государству проект вдруг оказался не нужен, почему из него выходят столь нечисто и нечестно? Может быть, акваторию готовили под стоянку «Мистралей», а когда затея с вертолетоносцами прогорела, все работы, связанные с ними, было решено свернуть? Но ведь это не отменяет важного правила, чтобы отношения с госструктурой оставались образцом делового компромисса и расставание могло быть оформлено с соблюдением всех необходимых приличий. Зазорно такое думать, но вдруг остатки денег на проект просто не дошли до исполнителя? Не хочется даже допускать мысль о возможной, как принято говорить, коррупционной составляющей. Или это включился административный ресурс, который позволяет направлять судебную систему в необходимое для ответчика русло? Чем объяснить, например, то, что после подачи апелляционной жалобы ее в срочном порядке приняли и назначили рассмотрение даже без уведомления третьих лиц и оплаты госпошлины? Налицо явное превосходство заказчика, который подчиняется высшим чинам власти. Зачем многоуважаемому Минобороны такое пятно на репутации? Ведь президент РФ говорит о том, что бизнес нужно поддерживать, а не терзать, кошмарить, мучить и разорять.

Наша редакция узнала об этой вопиющей истории в момент подачи жалобы ООО «Балттехника» на решение Арбитражного суда Краснодарского края в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Мы намерены присутствовать на судебном заседании и следить за развитием событий.

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