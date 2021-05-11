Аксенов заявил о рекордном количестве туристов в майские праздники

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11 мая 2021, 18:47

море, фото: pixabay.com

Полуостров Крым за прошедшие майские праздники посетили 520 тысяч человек, это на 72% выше уровня 2019 года и рекордный показатель за весь постсоветский период, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также рассказал о существенном росте потока автотуристов, сообщает RT. Через Крымский мост на полуостров приехали 75% от общего числа отдыхающих в праздники.

Аксенов отметил, что номера в пятизвездочных отелях были заняты примерно на 95%, в отелях «4 звезды» — в среднем на 90%, а в трехзвездочные гостиницы — более чем на 75%.

Министерство туризма Крыма открыло телефонную линию для жалоб.

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