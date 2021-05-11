СМИ: свердловского генерала проверяет Следственный комитет

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11 мая 2021, 18:22 Источник: URA.RU

Радик Гараев, фото: sledcom.ru

В отношении руководителя военно-следственного управления по Центральному военному округу (ЦВО) генерал-лейтенанта Радика Гараева ведется служебная проверка управления кадров Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве есть вопросы вопросы по поводу ведения следствия по делу в отношении нескольких сотрудников отдела ФСБ в городе Бодайбо Иркутской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Суд дело вернул в прокуратуру.

Кадровое управление с февраля ведет проверку в военно-следственном управлении, поскольку Радик Гараев был куратором этого разбирательства, соощил журналистам источник в ведомстве.

Гараев стал главой ВСУ в феврале 2018 года.

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