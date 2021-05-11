В чем причина неприязни националистов Латвии ко всему русскому

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11 мая 2021, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Наболело! Реально! День Победы в Латвии, в «государственном» масштабе, увы, прошел в «задирках», неприязни и «фекальных» словоизвержениях некоторых националистически настроенных граждан. Расчет был сделан на то, чтобы унизить, «выбить из колеи», заставить тех, кому дорога Победа над нацизмом, волноваться. Видимо, подобные «особи», к сожалению, не особо знакомы с русской классикой: еще Алексей Толстой говорил устами графа Калиостро: «Громкие слова сотрясают воздух, но не собеседника». Впрочем, договориться Нацблоку Латвии с теми, кто пришел к памятнику Освободителям никак не удается. Вот и происходят фекально-помойные словоизвержения.

Намедни читаю в латвийских СМИ, что одна не совсем адекватная националистка, оказывается, считает, что победа над нацизмом – «глумление и неуважение над латышами», а победителей вместе с иностранными союзниками, называет исключительно «толпами оккупантов, убийц и насильников, которые в 1944-45гг. валили через Латвию и всю Европу». Как ни крути, но совершенно очевидно, что озабоченную дамочку, видимо, пучит от злобы, а судя по «испитому» лицу – похмелилась недостаточно. Так в чем проблема? Дайте ей, господа адекватные, berzu udens (березовая вода на латышском) и накройте попоной, чтобы не смердела! Совершенно очевидно, что этой кликуше (Элите Вейдемане) катастрофически не хватает внимания: былая популярность латвийского публициста Вейдемане, увы, навсегда утеряна… А жить -то хочется! Нынче хороший алкоголь в Латвии дорого стоит! Да и рыбка вкусная далеко не за Христа ради.



Но есть, как я предполагаю, у Элиты Вейдемане и тайные мысли: 9 мая – запретить! 16 марта (день латышских легионеров СС) – легализовать! Х@ль Г., публицистка!



Ног лично меня интересует!!!! А как этО создание может говорить от имени всех латышей?! Кто ей дал такое право? Я понимаю, что такие же националисты из правящих, дают мадам «слово»! И дают безнаказанно! Если бы кто-то другой сказал, то уголовное дело открыли непременно – разжигание межнациональной розни!



Но есть и другой вопрос – он кроется в прошлом Элите Вейдемане: с 1981 по 1988 латвийский публицист работала в молодежной газете на латышском языке – Padomju Jaunatne («Советская молодежь»), кстати, орган ЦК Латвийского коммунистического союза молодежи. И ратовала за светлое коммунистическое будущее! Совершенно не удивлюсь тому факту, если у «строгой госпожи» под подушкой лежит партбилет… А то мало ли… Помните классику советского кино – «Свадьба в Малиновке»? Как там? Красные пришли – буденовку водрузил, а «белые» - иной головной убор!



Как могло произойти, что мадам Вейдемане так легко «переобулась» в полете? Где же четкая позиция у дамочки? Как можно ей верить?



Мне очень понравилось, как на этот вопрос мне ответил полковник КГБ ЛССР в отставке: «Есть же такое понятие, как «быть всегда впереди»! Вот и ответ. Сейчас такая «волна» и тут же подхватывает. Главное – показать себя, чтобы не забывали! А прошлое… Да ей, извините, наплевать. Вейдемане нужен скандал: она ждет, чтобы кто-то подал на нее в суд. А никто не подает! Вот она так и самовыражается».



Да пусть она самовыражается! Но зачем «выражаться» от всех латышей!? Ненароком прочтут где-то и сочтут, что тут только националисты! Нет! Нет! Нет! Латыши – народ очень трудолюбивый, мирный и терпеливый! Я точно знаю, что говорю – с рождения живу в Латвии. И сотни латышей шли 9 мая к памятнику Победы, чтобы возложить цветы! Да, есть такие «особи», которые перечеркнуть все доброе, светлое. Которым плевать на своих земляков! Которым главное – «пукнуть», простите. Опозорить страну – да за ради Бога! Им плевать!



В чем же причина такой неприязни к русским?



Одна причина – латышский язык. Многие из нацменьшинств, увы, не хотят изучать и говорить на государственном языке. Конечно, это задевает латышей. И правильно! Я когда-то разговаривала с юристом, экс-главой Конституционного суда Латвии Гунарсом Кутрисом (адекватный, демократичный, умный человек), который просто сказал: «Латвия – единственная страна, где говорят на латышском… Я говорю в государственном аспекте. Конечно, мы хотим сохранить свой язык, свои корни, свои традиции».



А как тут поспоришь? Как можно относиться к тому, что человек живет, например, 30 лет в Латвии и двух слов связать не может!? Элементарных слов!? Никто же не заставляет «речи толкать» с трибуны! Кстати, латыши, которым за 40, 50, 60 – грамотно говорят на русском языке. Я всегда призывала – выучите язык! И тогда таким, как Вейдемане крыть будет не чем!



И многие бы русскоязычные латвийцы согласились бы со мной, но! Но тут на свет Божий «вылезла» экс- член КПСС с 1977, а ныне евродепутат Инесе Вайдере со словами: «Было бы правильно уважать русский язык в Латвии в такой же степени, как язык чукчей».



И как это понимать? Ты, евродепутат от Латвии, человек с высшим образованием, имеющая кандидатскую диссертацию, увы, не в курсе, что официальными языками Организации Объединенных Наций являются: английский, арабский, испанский, китайский, РУССКИЙ, французский языки? Что тук скажешь? Объяснять и призывать в свидетели классиков – бесполезно! Г-жа Вайдере на своей волне. Место же сладкое в ЕП.



Вот и получается, что не могут договориться два родных народа. Да, родных! Одна земля нас объединяет – Латвия!



Конечно, есть и обида, боль, горе – депортация латышей! Принудительная депортация в Сибирь, на Урал, Казахстан… Но те латыши, которые прошли весь этот ад на земле и выжили – светлые и добрые люди! От них никогда не услышишь подобных речей. Они несут в себе добро. Они за МИР между народами! Это главное, что я хотела сказать!

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