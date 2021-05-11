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В Ялте обезьяны напали на туристов – отобрали мобильный телефон и оттаскали за волосы

, 16:58 Источник: Аргументы недели-Крым

В Ялте обезьяны напали на туристов – отобрали мобильный телефон и оттаскали за волосы
Фото: cоцсети

Съемка животных в зоопарке «Сказка» закончилась моральными и материальными потерями.

Туристы перед отлетом из Крыма решили сходить в зверинец, где, при видеосъемке обезьян допустили оплошность и дали животным выбить из рук телефон и завладеть им. Нагнувшуюся туристку обезьяна схватила за волосы и человека пришлось отбивать от мартышки.

Удалось ли вернуть технику и чем вообще все закончилось не известно.

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