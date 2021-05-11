19-летний террорист - одиночка.Что известно о стрельбе в школе Казани

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11 мая 2021, 16:44 Полина Трегубова

Фото: cоцсети

Сегодня утром, примерно в 9:25 по московскому времени, 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию 175, в которой учился ранее, с официально зарегистрированным турецким оружием и самодельной бомбой. Он без проблем попал внутрь здания и устроил взрыв и стрельбу по учащимся.

На данный момент известно об 11-ти погибших, 32-х пострадавших (из них 18 детей), и ещё 6-ти людях, которые находятся в реанимации. Среди жертв также есть учитель. Своей основной мишенью Ильназ выбрал 8А класс. В попытках сохранить собственные жизни, дети выпрыгивали из окон школы и бежали по полю.

Первую помощь приходилось оказывать прямо на улице, так как многие получили травмы, спасаясь из здания.

За несколько дней до нападения преступник завел свой Telegram-канал, дав название «Бог», тем самым объявив себя наивысшим существом, которое явилось «в облике человека». Перед перестрелкой он опубликовал фото в маске с наименованием канала и написал, что идет в школу убивать. Отец Галявиева утверждает, что его сын был самым обычным мальчиком, без негативных мыслей и настроений. Стрелявшего удалось взять живым возле выхода из школы и отвести на допрос. Вот небольшой отрывок:

«Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню», — сказал на первом допросе Ильназ Галявиев.

На данный момент здание школы оцеплено бойцами Рос Гвардии, учащихся эвакуируют, а на место преступления выехали около 20 бригад скорой помощи и полиция.

Это не первый подобный случай со стрельбой в учебных заведениях. 17 октября 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек и еще 67 пострадали.

5 сентября 2017 года в городе Ивантеевка МО произошло нападение на школу. Девятиклассник Михаил Пивнев открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате происшествия погибли 4 человека.

Подобные случаи чаще всего происходят из-за психических отклонений подростка. И вовремя оказанная помощь психолога могла бы предотвратить такие трагические ситуации. Институт психологической помощи в России существует формально, не до конца выполняя свои функции. В каждом образовательном учреждении должен быть педагог-психолог, который будет следить за состоянием учащихся и помогать выбраться из тяжелых ситуаций.

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