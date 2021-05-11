Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах «Здоровая Москва»

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11 мая 2021, 15:50 Источник: sobyanin.ru

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что во всех парковых павильонах «Здоровая Москва» будет доступна вакцинация от коронавируса.



«Без предварительной записи в павильонах можно пройти вакцинацию от COVID-19 и профилактическое обследование», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, что жители старше 60 лет, сделав прививку от коронавируса, могут принять участие в программе «Миллион призов» - получить подарочную карту на сумму 1 тыс. баллов (руб.) или промокод на аналогичную сумму.



«В рамках профилактических обследований можно проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели», - уточнил Сергей Собянин.



По его словам, количество обследований в павильонах «Здоровая Москва» больше, чем при стандартной диспансеризации. Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.





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