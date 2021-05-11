Собянин рассказал о возобновлении городского проекта «Здоровая Москва»

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11 мая 2021, 15:03

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон «Здоровая Москва», где бесплатно можно проверить свое здоровье.



«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно. В 2019 году провели такой эксперимент, и приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас развили эту историю, сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей. Ваш предварительный диагноз сразу запишут в электронную медицинскую карту, возьмет на контроль телемедицинский центр, будет сопровождать до получения окончательного диагноза, назначения препаратов, лекарств и так далее», - рассказал мэр столицы.



Сергей Собянин отметил важность этого проекта в период пандемии коронавируса. Он также выразил благодарность совету врачей Москвы, которые провели дополнительные исследования, выработали необходимую методику. По его словам, этот проект реализуется по рекомендациям врачей.



Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщает, что в этом году такие павильоны будут работать в 46 парках. В павильонах открыты два кабинета доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, два кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Кроме того, прямо здесь можно пройти вакцинацию от COVID-19.



Павильоны оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирографами, пульсоксиметрами и другим медицинским оборудованием, которое позволяет пройти большинство обследований, включенных в программу диспансеризации, а также ряд дополнительных процедур по назначению врача. Всего в павильонах установлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, среди которых цифровые электрокардиографы, оснащенные функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.



Расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» направлена на выявление наиболее значимых заболеваний легких, сердца, ЖКТ, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований.



Павильоны «Здоровая Москва» представляют собой мобильные сборно-разборные модули. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Предварительная запись для посещения не требуется.





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