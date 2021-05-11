В Челябинском городском бору пройдет субботник

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11 мая 2021, 15:01 Татьяна Михайлова Источник: Министерство экологии Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Южный Урал впервые присоединится к Всероссийской экологической акции «ГЕН уборки».

В мероприятии примут участие экологи, волонтеры, общественные и коммерческие организации. Они наведут порядок в самых посещаемых местах бора. Определены 4 локации: станция «Водная» детской железной дороги, изумрудный карьер, «Тропа пенсионеров» и территория за медгородком. Собранный во время субботника мусор будет направлен на сортировочные комплексы для переработки, а из валежника и сухостоя сделают материал для отсыпки дорожек.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что мероприятие в Челябинске станет одним из заключительных событий всероссийской акции. «Челябинский городской бор является излюбленным местом всех жителей и гостей города. Это наше достояние, которое необходимо сохранить для потомков», — добавил он.

Ведомство приглашает всех желающих присоединиться к субботнику. Для этого можно обратиться в региональное министерство экологии по телефону 8 (351) 264-78-58, либо заполнить специальную форму.

Добавим, что акция «ГЕН уборки» проводится в рамках национального проекта «Экология». Ее организаторами являются АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское общество охраны природы, Российский союз молодежи, Российское движение школьников и молодежное движение Общероссийского народного фронта.

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