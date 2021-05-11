Собянин: Реконструкцию станции Мещерская будущего МЦД-4 завершат до конца года

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 14:25

Фото: mos.ru. Проектное решение

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Мещерская» Киевского направления МЖД.



«Утвержден проект планировки территории, прилегающей к реконструируемой станции «Мещерская» (бывшее «Сколково», ранее «Востряково») Киевского направления МЖД (МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что реконструкцию станции «Мещерская» планируется завершить в 2021 году.



«В результате на Киевском направлении МЖД появится еще один современный городской вокзал с двумя пассажирскими платформами, подземным кассовым вестибюлем, турникетной зоной, лифтами и эскалаторами для выхода к поездам. Одновременно будет проведено благоустройство прилегающей к станции территории, а также участка Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом», - сообщили в пресс-службе.



Также в ходе работ существующий пешеходный переход через пути будет реконструирован и совмещен с кассовым вестибюлем станции с выходами к проектируемому проезду №68 и ул. Домостроительная и Матросова.



Старый автомобильный тоннель в створе Новомещерского проезда планируется переустроить в пешеходный, что сделает прогулки в Мещерский парк более комфортными и безопасными для жителей Солнцева. Для движения автомобилей параллельно будет построен новый путепровод тоннельного типа.



По информации столичной пресс-службы, еще два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД - в створе Очаковского путепровода. Приведут в порядок и прилегающую к станции улично-дорожную сеть. Общая протяженность новых и реконструированных дорог составит порядка 4 км.



Вдоль ул. Матросова, Новомещерского проезда, 1-го Дачно-Мещерского проезда и Проектируемого проезда №2213 проложат велосипедные дорожки.



«Рядом со станцией «Мещерская» проект планировки предусматривает создание станций велопроката и парковок велосипедов, такси и личного автотранспорта. От выходов со станции до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами («сухие ноги»), защищающими от дождя и снега. Реконструкция ж/д станции «Мещерская» и благоустройство прилегающей к ней территории являются частью проекта запуска линии МЦД-4 «Киевского-Горьковский» наземного метро», - отмечается в тексте.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости