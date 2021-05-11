Собянин предложил увеличить расходы на строительство поликлиник и метро

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11 мая 2021, 13:56

Фото: соцсети

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год.



«На заседании 11 мая 2021 года президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую думу», - говорится в сообщении столичной пресс-службы.



Уточняется, что предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета города на 2021 год: доходная и расходная части увеличиваются на 191,3млрд руб. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2 трлн 834 млрд руб., расходы - 3 трлн 344 млрд руб.



Помимо этого, планируемый дефицит городского бюджета на 2021 год остается неизменным - 510 млрд руб. Рост доходов бюджета Москвы на 2021 год связан с быстрыми темпами восстановления экономики города во II полугодии 2020 года и I квартале текущего года.





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