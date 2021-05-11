Теракт в Казани связали с трагедией в Керчи

Сегодня «казанский стрелок» убил по разным данным девять или одиннадцать человек – учительницу и школьников.
Стрелявший задержан – им оказался ранее учившийся в этой школе 19-летний подросток. Он вошел утром в учебное заведение и открыл огонь из автоматического оружия.
Напомним, что подобная трагедия случилась в Керчи 17 апреля 2018 года, когда Владислав РОСЛЯКОВ убил 21 человека в политехническом колледже, где учился.
Председатель партии ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ сегодня прокомментировал трагедию в Казани. По его мнению, это стало возможно из-за рассказов о подобном в СМИ. Подростки берут друг с друга пример, что недопустимо, заявил ЖИРИНОВСКИЙ.
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