Мозговой штурм для технологов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 13:04 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

После годового перерыва на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина прошел XI конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-технологов.

За право быть лучшими в своей профессии боролись 45 инженеров-технологов АПЗ по двум направлениям: сборочные процессы и механообработка.

Теоретическая часть шла в форме теста. За 30 минут каждому участнику необходимо было ответить на 30 вопросов и решить несколько задач. Потом практическая часть, она длилась 3,5 часа.

В этом году жюри конкурса по обоим направлениям внесли несколько новых тем. Например, в сборочных процессах были добавлены вопросы по терминологии производственной корпоративной системы.

– Теоретическая часть каждый год усложняется. Нужно восстановить в памяти большое количество информации по электротехнике, электрофизике, процессу сборки и монтажа, структуре и стадиям технологической подготовки производства и прочим областям знаний, которые касаются ежедневной работы инженера-технолога, – говорит председатель жюри по направлению «сборочные процессы», заместитель главного технолога Юрий Шувалов. – Молодые сотрудники думают, что им после института будет легко, пока знания не растерялись. Однако в теории есть вопросы, которые специфичны для предприятия.

– Многие участники серьезно подошли к конкурсу, готовились заранее, – комментирует член жюри по направлению «механообработка» инженер-технолог ТОМ СГТ Ирина Лебедева. – Поэтому на теоретические вопросы ответили неплохо. В практической части предлагалось решить задачи на расчет размеров под покрытие, размерных цепей, определить базовые точки для станков с ЧПУ, а также разработать техпроцесс на деталь.

Через неделю состоялось подведение итогов и торжественное награждение победителей. Места распределились следующим образом:

Номинация «Сборочные процессы»

1 место – Ольга Кирсанова (цех №55);

2 место – Юрий Булдаков (СГТ);

3место – Антон Чернышов (цех №49).

Номинация «Механообработка»

1 место – Андрей Гуров (цех №51);

2 место – Алексей Шеньков (цех №50);

3 место – Алексей Митин (цех №56).

Победители и призёры награждены дипломами и денежными премиями.



Слово участникам



Андрей Гуров, начальник техбюро цеха №51:

– Это пятый конкурс в моей практике. Сначала вникал в специфику работы предприятия, узнавал его технологические процессы, применяемое оборудование. Именно это помогло получению хороших знаний. Каждый раз готовлюсь заранее, неделю штудирую техническую литературу. Сегодня вопросы были не самыми простыми.



Пелагея Саляева, инженер-технолог СГТ:

– На предприятии работаю второй год. Конкурс – это неплохой шанс для карьерного роста, досрочного повышения своей категории. Сегодня волновалась, поэтому мне не хватило времени на обдумывание ответов. На следующий год приду участвовать более подготовленной, собранной, чтобы уложиться в отведенное время.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости