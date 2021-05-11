Как зарабатывали Сталин, Гитлер и Муссолини

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11 мая 2021, 13:05

Фото: соцсети

Труды Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера издавались многомиллионными тиражами, с которых советский и немецкий вожди имели приличные гонорары. Однако мало кто знает, как они распоряжались своими деньгами.



Иосиф Сталин находился на полном гособеспечении, но на известную Сталинскую премию из бюджета страны не уходило ни единой копейки. Выплаты по тем временам составляли огромные суммы и достигали 100000 рублей, но траты покрывались личными средствами «отца всех народов». Причем в списках лауреатов премии оказывались даже ранее репрессированные граждане. И Сталин об этом прекрасно знал.



К началу 40-х годов прошлого века тираж книги «Майн Кампф» Адольфа Гитлера перевалил за 6000000 экземпляров, но свой заработок в течение жизни он так и не потратил. Интересно, что личные доходы Гитлера были сопоставимы с состояниями известных в то время мультимиллионеров.



Труды верного ученика Гитлера Бенито Муссолини не сделали его сверхбогатым человеком. Итальянец больше опирался на госбюджет и поборы, что и обеспечивало его прихоти.



С интересными и малоизвестными фактами из жизни вождей ХХ века вы можете ознакомиться в материале нашего издания «Бабки для небожителей»





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