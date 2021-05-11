В Челябинской области за сутки COVID-19 заболело больше человек, чем выздоровело

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 12:45 Анна Семенова

Вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет к ковид. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Статистика вновь меняется в худшую сторону

Уже несколько дней количество выписавшихся из больниц превышало количество вновь заболевших. Однако сегодня цифры изменились. Выздоровело 99 человек, а диагноз был подтвержден у 100 человек. К счастью, школьников в этом списке нет.

По сообщению минздрава, сегодня от коронавирусной инфекции в области лечатся 2855 человек.

За прошедшие сутки было проведено 5743 исследования. Это вдвое меньше, чем в последние несколько дней.

Также суточная статистика говорит о девяти умерших южноуральцах. Семеро из них скончались от covid-19, еще двое имели хронические заболевания, коронавирус стал сопутствующим.

Кстати вакцинация в области идет ударными темпами. В праздничные выходные, с 8 по 10 мая, в ТРК пришли на прививку 720 человек. Чем быстрее большинство южноуральцев получат вакцину, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости