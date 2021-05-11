В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения коронавирусом

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11 мая 2021, 11:09

пробирки, Marijan Murat/dpa

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 8 115. Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что новые случаи заражения были выявлены за прошедшие 24 часа в 82 регионах Российской Федерации. Подчеркивается, что у 1 155 (14,2%) заболевших не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 4 896 842 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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