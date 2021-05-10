Команда «Легенды хоккея» победила в матче Ночной хоккейной лиги
10 мая 2021, 19:47
Команда "Легенды хоккея", за которую играл президент Владимир Путин, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ. Российский лидер забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу.
Министр обороны Сергей Шойгу забросил одну шайбу.
Перед игрой Путин поздравил всех с 10-летием турнира. В поздравительной речи он отметил, что "мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы еще подаете замечательный пример миллионам других людей. Продляете себе жизнь, делаете жизнь более качественной, содержательной".
Глава российского государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени хоккеиста Павла Буре.
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