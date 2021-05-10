Вассерман предложил объявлять в розыск иностранных политиков, обвиняющих СССР наряду с нацистской Германией в развязывании войны

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2021, 19:27 Источник: metronews.ru

Фото: cоцсети

В последнее время все чаще приходится слышать заявления западных политиков, что СССР наряду с фашистской Германией несёт ответственность за развязывание войны. Публицист Анатолий Вассерман предложил объявлять таких людей в международный розыск.

Он считает, что эта мера показала бы всему миру серьезность позиции России, которая уверена, что искажение истории неприемлемо. Именно поэтому 5 мая в Госдуму внесли законопроект о запрете публично отождествлять роли двух стран. За подобные действия предполагается наказание — до 5 лет тюрьмы.

Вассерман думает, что на заявления, дискредитирующие нашу страну, нужно реагировать крайне жёстко. «Когда очевидную ложь пытаются навязать всему миру, то в интересах России принимать соответствующие законы», - сказал телеэрудит.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости