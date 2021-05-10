В Челябинск привезли Пояс Пресвятой Богородицы

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10 мая 2021, 18:48 Анна Семенова

Святыня пробудет в Челябинске еще четыре дня. Фото: Челябинская епархия.

Прикоснуться к святыне можно до 14 мая

Сегодня, 10 мая, в Свято-Симеоновский собор Челябинска доставили часть Пояса Пресвятой Богородицы. Эту святыню передавали из поколения в поколение. С X века часть Пояса хранится на Святой Горе Афон. В 2011 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла она пребывала в России. Чаще всего к святыне приходят люди, которые страдают бесплодием. Говорят, происходят чудеса.

Ковчег прибыл в Челябинск из Санкт-Петербурга, из Казанского кафедрального собора, где частица находится постоянно. Частица была передана с Афона в 2011 году по случаю празднования 200-летия кафедрального собора.

В нашем городе реликвия пробудет до 14 мая. Собор ( он находится по адресу: ул. Кыштымская, 32) в эти дни открыт с 8:00 до 20:00.

Как сообщили в епархии, санитарные нормы в храме соблюдаются. Прихожанам выдают маски, ковчег и иконы постоянно протираются.

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