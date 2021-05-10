Ел «чойс», спал под берёзой, топил буржуйку. Подробности злоключений главы омского Минздрава Александра Мураховского в лесу

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10 мая 2021, 18:58 Источник: Baza

Фото: cоцсети

Когда глава омского Минздрава Александр Мураховский нашёлся, всех интересовали подробности, ведь он 2 суток блуждал по лесу, в то время как сотни людей усиленно разыскивали его. Кстати, министр нашелся сам, он вышел к людям у деревни Баслы и в первом же интервью извинился перед всеми.

«Только сегодня понял, какая это армия людей. Прошу прощения, что не дал им отметить великий праздник 9 мая», - сказал он. Александр ехал замыкающим на квадроцикле вместе с приятелями. В какой-то момент он налетел на берёзу, и, пока пытался выбраться, остальные уехали дальше. Министр отошёл от квадроцикла, пытался связаться по рации с группой, но связи не было, как и телефона, который он оставил на базе.

Горе-путешественник сбился с пути и не смог найти обратную дорогу к машине, и только к ночи он отыскал какой-то вагончик и заночевал там. В вагончике был «чойс» — так местные называют бомж-пакеты, так что чиновник с голоду не помер, а растопил буржуйку и вскипятил чайник. На следующее утро Мураховский рассказал, что видел над собой пролетающий вертолет. Он кричал, махал руками, но спасатели его не заметили.

В итоге министр омского здравоохранения прошагал 45 километров от того места, где оставил свой квадроцикл и ночь с 9 на 10 мая он просидел под деревом. Он жутко боялся нападения медведей, чьи следы ни раз встречал вокруг.

Кстати, Мураховского могли найти гораздо раньше: стоило только в первый день не отходить от своего квадроцикла и не блуждать по лесу. Но зато чиновник на всю жизнь запомнит теперь это маленькое приключение.

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