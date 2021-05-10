Рейтинг президента Латвии сильно упал

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10 мая 2021, 18:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рейтинг президента Латвии Эгилса Левитса катастрофически упал: до этого в истории Латвии только Раймонд Вейонис заслужил такую общественную неприязнь, но только на один месяц. Рейтинг популярности нынешнего президента продолжает «падать» уже четыре месяца.

Поэтому канцелярия президента Латвии ищет «новаторское решение», чтобы вновь «поднять» популярность президента страны. Какое? Одним из таких решений может стать щедрая раздача орденов трех звезд журналистам.

«В небо поднимается вертолет президента и рассыпает ордена для журналистов. Поздравляю всех, кто этого заслуживает! У президента отрицательный рейтинг уже четыре месяца. До сих пор на один месяц был у экс-президента Вейониса после инцидента на Празднике песен. Еще ни один президент не был в таких «минусах», - отметил латвийский публицист Айгарс Фрейманис.

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