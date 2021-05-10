Католический священник Латвии недоплатил налогов на 27 000 евро

И на священников «находится» управа: Служба Госдоходов Латвии возбудила дело на католического священника.
С такой организацией, как СГД, увы, шутки плохи! Суд одного из районов Риги 12 июля планирует рассмотреть уголовное дело против католического священника, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Как удалось выяснить латвийским СМИ, обвиняемый является должностным лицом религиозной организации, решил указать ложные сведения о фактически нанятых организацией работниках и заработной плате в отчетах об обязательных взносах государственного социального страхования из доходов работников, подоходных налогах с населения и государственной пошлины за риск предприятия. В службу государственных доходов не были представлены данные о доходах всех сотрудников религиозной организации. В результате религиозная организация уклонилась от уплаты налогов на сумму 27 000 евро.
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