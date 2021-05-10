Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2021, 17:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И сегодня, 10 мая, латвийцы продолжают нести цветы к памятнику Освободителям. Государственная полиция «пересчитала» всех пришедших 9 мая к монументу – более 20 тысяч человек.

Более 20 тысяч человек побывали 9 мая в парке Победы в Риге, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям.

Более того, как только было снято полицейское оцепление, волонтеры из общества «9 мая» выложили около памятника пятиконечную звезду.

По словам представителя Госполиции Гиты Гжибовски, цветочная композиция в виде пятиконечной звезды не является нарушением: ее запрещено использовать в комбинации с серпом и молотом.

Что думают по поводу Дня Победы, например, политики Латвии?

Янис Урбанович, депутат Сейма: «Люди, для кого 9 мая является значимой датой, составляют большую часть общества. И не должно быть так, что от этой части своих граждан государству нужны только налоги, рабочие руки, таланты и способности. Именно из-за такого отношения между нами ширится трещина, которая раскалывают Латвию. «Это была чужая война». Короткая и очень емкая фраза президента Латвии Эгилса Левитса. Сказал, как отрезал. Это те, кто празднует победу над нацизмом – чужаки? Или может все-таки человек, который когда-то хотел стать президентом всего народа, для большей его части сам так и остался чужим?»

Надо отдать должное, что некоторые националистически настроенные латвийцы подхватили слова президента Латвии. Например, публицист Элита Вейдемане считает, что День Победы – унижение чувств латышей.

Специально для «Аргументов Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «То, что было ограждение вокруг памятника – обычная ситуация. И в национальные латвийские праздники около памятника Свободы было выставлено заграждение. А что касается г-жи Вейдемане, то тут есть и личный мотив: она всегда радикально высказывалась о 9 мая. Да, ей дают слово в ее газете. В Латвии все прекрасно знают, кто она такая и уже не обращают на нее внимание. Человек она одинокий, нет особых друзей… Недавно она похоронила близкого человека… Остается только работать. Жизнь ее бьет, конечно. Есть и обида за прошедшую молодость: когда-то была успешной и красивой, а сегодня, извините, уже не та Элита. Я понимаю, что она хочет заявить о себе, но вот так и не совсем уместно получается. Что же скрывать, есть, конечно, напряженные моменты на 9 мая… Но официальная позиция Латвии – порицание любого оккупационного строя. Латвия никогда не поддерживала нацизм».

По мнению начальника Полиции порядка Нормунда Крапсиса, 9 мая в Риге прошло без происшествий, гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы. Было констатировано несколько нарушений запрета собираться и использование советской символики.

До сих пор, до вечера 10 мая, люди продолжают нести цветы к памятнику Освободителям. Для все, кто был и кто сейчас пришел, День Победы – праздник победы над нацизмом!

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