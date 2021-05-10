Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2021, 17:44 Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Десятый фестиваль Ночной хоккейной лиги открылся в Сочи 4 мая. Сегодня проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, вечером пройдет традиционный гала-матч с участием легенд российского хоккея.

Глава российского государства Владимир Путин вышел на лед и будет участвовать в гала-матче, ее традиционный номер - 11. Игра состоится на арене ледового дворца «Большой».

Любительская спортивная организация Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе главы государства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости