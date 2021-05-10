Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Поповой меры борьбы с коронавирусом

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10 мая 2021, 15:55 Источник: Сайт Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой меры борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Путин заявил, что ситуация с коронавирусом стабильная. И необходимо соблюдать темпы тестирования и вакцинации и правила, которые дают специалисты, в том числе масочный режим.

Глава государства сообщил, что всего в нашей стране вакцинировались от коронавируса 21,5 млн человек. Путин не уточнил, прошли они полный курс вакцинации или сделали только одну прививку, но сказал, что «результаты очень хорошие по стране».

«У нас всё, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время. Все эти цифры известны хорошо – восемь с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются...», - сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

«Нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем – её последствия» - подчеркнул Путин.

Президент рассказал, что вчера у него взяли анализы, и результат позитивный.

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