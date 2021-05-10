Минздрав Кипра отменил карантин для вакцинированных от коронавируса россиян

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10 мая 2021, 15:30

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Кипра отменило карантин для привитых от коронавируса российских граждан. Это решение Минздрава республики также действует на граждан ЕС, Украины, Белоруссии, Армении, ОАЭ.

По информации издания Cyprus Mail, вакцинированным туристам уже с 10 мая не нужно будет сдавать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 по прибытии на остров.

Приезжающим на Кипр гражданам необходимо предъявлять свидетельство о вакцинации препаратами «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Janssen.

Перед прибытием на Кипр туристы должны также подать специальную заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

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