Александру Мураховскому медицинская помощь не потребовалась, во вторник он вернётся на работу
10 мая 2021, 14:58Источник:
РИА Новости, Интерфакс
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский поблагодарил всех, кто был подключен к его поискам в лесу. Мураховского искали трое суток. Он вышел к людям сам.
Медицинская помощь чиновнику не потребовалась. В понедельник в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что руководитель ведомства чувствует себя хорошо, и госпитализация не понадобились. Завтра он вернется к работе.
В министерстве также сообщили, что сейчас Мураховский еще находится на охотбазе в деревне Посеплово Большеуковского района и в ближайшее время отправится в Омск.
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