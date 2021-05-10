Александру Мураховскому медицинская помощь не потребовалась, во вторник он вернётся на работу

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10 мая 2021, 14:58 Источник: РИА Новости, Интерфакс

фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский поблагодарил всех, кто был подключен к его поискам в лесу. Мураховского искали трое суток. Он вышел к людям сам.

Медицинская помощь чиновнику не потребовалась. В понедельник в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что руководитель ведомства чувствует себя хорошо, и госпитализация не понадобились. Завтра он вернется к работе.

В министерстве также сообщили, что сейчас Мураховский еще находится на охотбазе в деревне Посеплово Большеуковского района и в ближайшее время отправится в Омск.

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