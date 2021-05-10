Пользователи сети раскритиковали танец на батутах у мемориала в Омске

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2021, 14:52

танец, Фото: Instagram

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого пять девушек из Омска прыгают на батутах под ремикс песни «Катюша» на фоне воинского мемориала. Публикация посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На кадрах опубликованного видеоролика девушки прыгают на батутах в пилотках и рубашках цвета хаки. После того, как танцевальный номер завершен, они берут цветы и возлагают их к Вечному огню.

«Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами», - написано под видео.

Однако пользователи не оценили такое поздравление с Днем Победы. Одни пишут, что это просто «клоунада», другие сравнивают с «танцем на Холокост» и «прыжками на костях».

Позже создатели публикации извинились, если кого-то оскорбили или обидели таким роликом, но призвали людей успокоиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФИТНЕС на БАТУТАХ ???? RAVE UP (@fitness_jumping_omsk)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости