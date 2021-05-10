Несостоявшегося губернатора Приморья Андрея Ищенко родственники «сдали» в психдиспансер?

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10 мая 2021, 14:15 Источник: newsvl.ru

Фото: соцсети

Противоречивые новости о судьбе депутата Приморья, а в прошлом почти губернатора края Андрея Ищенко не дают покоя пользователям сети. Его подписчики недоумевают, поскольку на странице то появляются «разоблачительные посты», то исчезают.

Так или иначе, свой пост с обвинениями нынешнего губернатора Кожемяко в попытке подкупа за 2 миллиона долларов за отказ от борьбы он вскоре удалил. Местные СМИ сообщают, что также были удалены и другие провокационные записи, в частности, в которых депутат обращается к министру обороны Шойгу. Подписчики считают, что аккаунт народного избранника «взят под контроль», вот только непонятно, произошло это до написания скандальных текстов или после.

В любом случае, меньше суток назад он поздравил всех ветеранов с Великой Победой, а затем появилась информация, что родственники политика отвезли его в местный психдиспансер, и сопротивления он не оказывал. Одному из приморских Telegram-каналов сам Андрей Сергеевич подтвердил, что его везут в психиатрическую клинику. С того времени в сеть он не выходил и никак происходящее не комментировал, хотя его фанаты и просят отозваться и сообщить, все ли с ним хорошо.

Напомним, в 2018-м году, он, по сути, выиграл губернаторские выборы, которые позднее были отменены.

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