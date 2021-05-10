День Спасения и Освобождения 26 Ияра состоялся 6 мая 2021 года

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10 мая 2021, 15:49 Ирина Толмачёва

Фото: личный архив

Всемирное иудейское праздничное событие День Спасения и Освобождения 26 Ияра отметили в Москве 6 мая. День 26 Ияра был учрежден по инициативе президента международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева как религиозное продолжение Дня Победы 9 мая, как день благодарности еврейского народа Красной Армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.

День 26 Ияра ежегодно напоминает миру о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной Войны и его решающей роли в деле разгрома нацизма. Из-за разницы между григорианским и юлианским календарями 26 Ияра каждый год выпадает на разные дни. В 2021 году 26 Ияра пришлось на 6 мая.





Торжественные мероприятия начались в Александровском саду с церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Возглавили шествие президент ФЕОР Александр Борода и президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. К ним присоединились представители еврейской общины, студенты и ученики московских еврейских школ. Третья международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа», приуроченная к Дню Спасения и Освобождения, стала продолжением события в пространстве гостиницы «Украина».

В официальной части конференции приняли участие российские политики, государственные и общественные деятели, среди которых Адольф Шаевич, Евгений Сатановский, Берл Лазар, депутат Владимир Жириновский, сенатор Константин Долгов, представители Российской Православной Церкви, Духовного управления мусульман и другие. Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич зачитал приветственное слово Владимира Путина. В качестве докладчков выступили ученые из России, Украины, Израиля, Австриии, Франции. Исследователи озвучили уроки Холокоста, рассказали о трагических судьбах евреев и еврейского населения Европы в годы второй мировой войны. В завершение дня в крупнейших синаногах Москвы прошла традиционная молитва благодарности за спасение евреев Европы.

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