Актеры, которые ушли из кино ради другой профессии

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10 мая 2021, 13:36 Ирина Галибина

Фото: Алексей Гаврилов

8 мая 2021 Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», и в принципе из актерской профессии, ради своего 13-летнего сына Елисия. Чтобы избежать слухов и сплетен, супруг Ольги Дмитрий Певцов опубликовал пост в Инстаграм. Также многие актеры ушли из кино ради другой профессии.



Алексей Гаврилов в 2008 году успешно прошел кастинг в молодежный ситком «Универ». Снимался он несколько лет в роли студента Гоши, а позже продолжил в спин-оффе сериала «СашаТаня». В 2016 году Алексей прекращает сотрудничество с телеканалом ТНТ и перестает сниматься в фильмах. Гаврилов начал работу колумниста в журнале «Русский пионер», где позже становится генеральным директором издания. Сейчас бывший актер уделяет свое время бизнесу. «В моих жилах течет кровь моих предков купцов первой гильдии Гавриловых-Петровых, в их честь я выбрал путь предпринимателя, путь купца», — сказал Алексей Гаврилов.



Михаил Казаков — звезда киножурнала «Ералаш», он снялся в более чем 20 эпизодах. В ситкоме «Папины дочки» Казаков получил одну из главных ролей, которая принесла ему популярность. После этого он ушел из кинематографа, вернулся в родной город и продолжил семейный бизнес.



Еще одна звезда киножурнала «Ералаш» — Павел Бессонов. В 2006 году снялся в сериале «Кадетство», где занял роль кадета Перепечко, а позже участвовал в съемках «Кремлевских курсантов». Павлу предлагают много второстепенные и эпизодические роли, но пока он взял перерыв. Хочет стать сценаристом или режиссером.

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