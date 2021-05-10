Кажется, что тему с опреснением воды для Крыма решено сушить

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10 мая 2021, 12:34 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Активное обсуждение этого пути спасения сменилось молчанием. Так и подмывает спросить: «Чего ждем?».

Последний всплеск активности по этой теме наблюдался 1 марта 2021 года. Тогда глава Крыма заявил со стопроцентной уверенностью, что без опреснительных заводов полуостров засохнет окончательно. АКСЕНОВ тогда приводил в пример ученых СССР, выбравших подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу единственным спасением. При этом он отдельно выделил – риски для экологии как от опреснения, так и от добычи воды из-под земли никто точно определить не может. Он наверное в узком кругу прям так и говорит, что всей крымской экологической системе после нынешних экспериментов придет «звиздец», но на публике, как лицо должностное, подбирает не столь пугающие слова.

05.05.21. куратор Крыма, вице-премьер правительства России Марат ХУСНУЛЛИН, будучи в подведомственном регионе, заявил, что «те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы», имея в виду бурение, бурение и бурение. И уже ни слова про опреснение.

Еще есть надежда на питьевую воду из-под Азовского моря. Если ее там «море», то вполне можно заняться перекачкой ее в водохранилища. Как? Это отдельный, но решаемый вопрос. Обещают в июле начать бурить дно и скалькулировать запасы и решить стоит ли та вода той выделки. А пока нет определенности ни в запасах, ни в окончательном подходе к способу решения водной проблемы Крыма.

С опреснительными заводами ведь тоже не все так просто. Во-первых, дорого строить, во-вторых, литр воды потом обойдется дороже литра бензина. А в-третьих, что с заводами делать, если ситуация нормализуется – к примеру регион войдет в сильноводный период?

Возможно оно на самом деле и не так, но кажется, что пока тему опреснения решено сушить в информационной повестке, что не мешает к ней вернуться в любой нужный момент.

А экология? Так никто все равно толком не знает, как что на ней аукнется, так что паниковать вроде рано. А вот паниковать, что как бы паниковать не стало вдруг поздно уже вроде в самый раз.

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