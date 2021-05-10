«Сидели, как дурочки, ждали». 100-летнюю участницу Великой Отечественной оставили без подарка в День Победы

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10 мая 2021, 12:22 Источник: 360tv.ru

Фото: pixabay.com

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей и продуктовые наборы - вот что полагается ветеранам в День Победы. Но, как выясняется, далеко не всем. 100-летней участнице Великой Отечественной войны Павле Тихомировой подарок не принесли.

Бабушка просидела весь день с сыном и подругами в Бутове в ожидании поздравлений, но так и не дождалась. «Пообещали прийти поздравить, мы сидели, как дурочки, ждали. А потом вечером уже сообщили, что посещение сорвалось, ничего не будет», — с горечью сообщила она.

Павла Михайловна вспоминает, что раньше пусть и не дорогие, но продуктовые наборы все же приносили, а на 75-летие Победы вручили медаль и настольные часы, которые правда не работают и даже починить их не удалось, но ведь главное – внимание. «Да ну что вы, какие песни? Да если зайдут, три-пять гвоздичек принесут, поздравят, и все», — призналась Тихомирова.

«Это просто ЧП, тем более для столицы, конечно, держится, но это хамство», - заключила президент Ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Евгения Иванова, которая рассказала журналистам, что история с Тихомировой не единственная. - «Знаю еще одного ветерана, которому сейчас 95 лет. Сегодня его поздравили, но несколькими годами ранее про него забыли. Что у нас вообще творится?».

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