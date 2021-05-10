В Москве отреставрируют установленный более 60 лет назад памятник Кутузову

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2021, 11:38

Фото: Global Look Press

Бюст Михаила Кутузова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, собираются отреставрировать в 2022 году, к 210-летию Отечественной войны 1812 года.

Бронзовый памятник расположен рядом с музеем «Кутузовская изба» на Кутузовском проспекте в Москве. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, во время реставрации специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что для изучения особенностей монумента при разрабатывании проекта реставрации эксперты проведут библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

Бюст Михаила Кутузова был установлен в 1958 году к 145-летию со дня смерти великого полководца. Авторы – скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости