В России за сутки выявили около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса
10 мая 2021, 11:37
Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 4 888 727 человек. Об этом стало известно в понедельник, 10 мая.
«За последние сутки в России выявлено 8 465 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 15,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 321 летальный исход, полностью выздоровели 6 774 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 2896, Санкт-Петербурге – 724, Московской области – 649, Ростовской области – 208 и Воронежской области – 135.
Темп прироста составляет 0,17%.
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