Движение в Карамышевском проезде в Москве затруднено из-за ДТП
10 мая 2021, 09:59
Движение автомобилей в Карамышевском проезде в Москве в понедельник утром затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. В столичном департаменте транспорта сообщили об аварии с участием трех автомобилей.
В Telegram-канале ведомства говорится: «В Карамышевском проезде в районе дома номер 9с1, столкнулись три автомобиля (с участием такси)».
Были заняты три полосы из четырёх. На месте работают оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.
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