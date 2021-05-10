Как на Южном Урале обеспечивалась безопасность во время празднования 9 Мая

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10 мая 2021, 09:14 Татьяна Михайлова Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Фото предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области

На всех праздничных площадках следили за общественным порядком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в обеспечении правопорядка участвовали сотрудники органов внутренних дел, представители Росгвардии, частных охранных организаций, общественных советов при территориальных органах МВД региона, казачества и добровольных народных дружин.

Монументы воинской славы, места массового пребывания и площадки для салютов были взяты под круглосуточный контроль. Сотрудники кинологического центра главного управления МВД России по Челябинской области со служебными собаками обследовали места праздничных мероприятий, также для безопасности граждан были установлены арочные металлоискатели. За соблюдением порядка на дорогах следили инспекторы ДПС. Нарушения общественного порядка на территории региона не были допущены.

Добавим, что в честь Дня Победы на Южном Урале было проведено 181 торжество. Самыми посещаемыми стали мероприятия, прошедшие в областном центре, среди них торжественное построение войск Челябинского гарнизона, праздничный концерт и салют.

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