Коллектив приморской больницы в борьбе за зарплаты дошел до президента, а машину самого активного врача обстреляли неизвестные

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11 марта 2021, 13:22

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Находкинская горбольница в поселке Южно-Морском находится в 150 километрах от краевого центра. В декабре более 30 медработников больницы подписали обращение к Путину и министру здравоохранения Мурашко. 14 сотрудников отправили заявления в Следственный комитет о том, что их зарплаты не соответствуют майским указам президента: к 2020 году жалование врачей должно было дойти до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

В заявлении медиков в СК отмечается:

«Согласно ответу врио главного врача КГБУЗ «Находкинская городская больница», средняя заработная плата врачей в 2020 году за 10 месяцев составляет 84 354,23 рублей (при плановых показателях 73 000 рублей), среднего медицинского персонала — 51 144,25 рублей (при плановых показателях 36 723 рубля), младшего медицинского персонала — 40 069,54 рублей (при плановых показателях 31 800 рублей). Вместе с тем, указанная в ответе врио главного врача заработная плата врачей среднего и младшего медицинского персонала… не соответствует действительности».

При этом сотрудники больницы признают, что указанные главврачом Альфией Семенюк суммы заработать можно. Только для этого надо работать на три ставки.

В середине февраля председателю независимого профсоюза врачей Находки акушеру-гинекологу Наталье Пежемской пришел ответ из краевой прокуратуры. В нем сказано:

«Указом Президента РФ предусмотрено увеличение заработной платы медицинских работников в зависимости от уровня средней заработной платы медицинских работников в соответствующем регионе, а не увеличение заработной платы каждого работника».

Получается, что где-то во Владивостоке медсестра получает 50 000, где-то в глубинке - 20 000. А «в среднем по больнице», как говорится, достигнут главный температурный показатель: выполнен указ президента.

Из расчетного листка молодого фельдшера приемного покоя можно узнать: отдежурила 192 часа, начислено 22 900, минус подоходный налог - получила на руки чуть больше 20 000 рублей за декабрь. Акушер-гинеколог женской консультации Ирина Фокина не скрывает, что у нее зарплата 17 000 рублей (а работала, говорит, за двух врачей и акушерку).

Наталья Пежемская обращает внимание на стопочку разрезанных целлофановых пакетов, лежащих на стуле. Это, объясняет, подкладные на гинекологическое кресло, и так уже не первый месяц.

«Это просто пакеты для мусора, мы их сами нарезаем. Маленьких зеркал сейчас нет — они периодически приходят, но не все время есть у нас. Как нерожавших и пожилых женщин смотреть, непонятно. Вот кольпоскоп, очень хороший, немецкий — достался нам больше десяти лет назад. Но к нему нет растворов. Мы все время пытаемся заказать калий-йод и раствор уксусной кислоты. Два года пишу заявки — новых инструментов не дают. Говорят, денег нет у больницы, мы в больших долгах. Этим и нашу маленькую зарплату объясняют», - сообщила врач.

«И вот еще проблема какая, — продолжает она. — У нас в Находке роддом единственный, его нельзя закрывать — рожать негде будет. Есть резервный этаж, который используется в случае внутрибольничной инфекции (какое-либо из отделений переводится на этот этаж). И сейчас его главный врач Семенюк хочет отдать под искусственную почку, открыть отделение гемодиализа. По нашей информации, это уже оговорено и согласовано. А если инфекция? Где рожать женщины будут? По дороге во Владивосток? Не знаю, что со мной за эту информацию сделают, но молчать я не могу. В конце января был случай: врач в роддоме дежурила, у женщины открылось кровотечение. А внутриматочного баллона в родзале не оказалось! Так врач, моя приятельница, останавливала кровотечение — десять минут держала кулак в матке!»

Сотрудница со стажем, медсестра хирургического кабинета Любовь Литвинцева подтверждает: с оборудованием и инструментами проблемы.

«Салфетки сама делаю из марли. Сколько это времени занимает, представляете? Уже с полмесяца, например, нет йода. Приезжала главная медсестра, я ей заявку сделала. Она говорит: вы со своей стороны трясите, я буду со своей. Сколько я здесь работаю, никогда ремонта не было. А я акушеркой с 1980 по 2005 год. Потом ушла, вернулась из-за льгот — сельским врачам за квартиру доплачивают, пенсия-то 8600», - рассказала Любовь Яковлевна.

Наталья Пежемская помимо того, что борется за зарплаты врачей, еще и активно выступает против строительства Находкинского завода минеральных удобрений, в отношении которого есть большие вопросы по экологической и технической безопасности. Завод будет производить 1,8 млн тонн метанола и 3 млн тонн карбамида. И это в непосредственной близости от города, и так страдающего от угольной пыли.

«Я работала здесь с 2008 по 2010 год. А вернувшись в 2018-м, ужаснулась количеству онкобольных. Раньше раз в месяц шли первичные больные — а в 18-м году чуть ли не каждый день. Я взяла статистику за 2010 год и 2018-й и подсчитала: выросла заболеваемость в 2,5 раза. Я уже это озвучивала. Думаю, экологический фактор здесь не последнее место занимает», - отметила Наталья.

22 февраля машину ее мужа расстреляли дробью прямо на парковке. К счастью, в автомобиле и рядом никого не было. Да и повреждения небольшие: трещины на лобовом стекле. Видимо, хотели просто попугать…