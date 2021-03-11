Сергунина рассказала о соревнованиях по робототехнике среди школьников Москвы и Подмосковья

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11 марта 2021, 10:55

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League.

«13 и 14 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» впервые пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Известно, что в столичном регионе ранее они проводились отдельно для москвичей и жителей Подмосковья.

«Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», - рассказала Наталья Сергунина.

Соревнования пройдут в три этапа. В пятницу, 12 марта, будут проведены регистрация участников, расстановка на площадке и тренировки. На следующий день состоится торжественное открытие, презентация команд и начало чемпионата. В воскресенье продолжатся состязания роботов, далее будет подведение итогов и награждение. Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Оценивать выступления будет экспертное жюри с судьями из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона.

Отмечается, что среди участников - дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки Москвы. Гостями отборочного этапа станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды. Они будут участвовать вне конкурсной программы.