Михаил Горбачёв: «Я сам ушёл, потому что не мог с ними справиться»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2021, 10:47

30 лет назад не стало Советского Союза. В 1991 году была последняя весна первого президента СССР Михаила Горбачёва. Он так мало находился у власти, но так много сделал для демократии.



Нынешняя власть ревниво относится к тому, что когда-то страной управляла не она. Поэтому о Горбачёве предпочитает не вспоминать. Не атакуя автора перестройки впрямую, она представляет его эпоху временем хаоса и развала державы, за которые всегда отвечает лидер. Либеральная же часть общества поёт Горбачёву дифирамбы за столь малокровный демонтаж империи и коммунистической идеологии, приведший Россию к процветанию в нулевые годы.



5 июня 1991 г. первый президент СССР Михаил Горбачёв прочитал в Осло свою Нобелевскую лекцию в связи с присуждением ему Премии мира 1990 года. Многие положения, высказанные Горби в Осло, оказались пророческими. Спикер указал на опасность попыток «ура-патриотов» повернуть всё назад, а с другой стороны – на авантюризм тех, кто стремился «побыстрее проскочить переходный период». Впоследствии помощник президента СССР Анатолий Черняев, написавший черновик речи, воспоминал: «Жаль, что Михаил Сергеевич выбросил в последний момент самую сильную мою добавку – тезис о том, что на данный момент перестройка в Советском Союзе больше дала именно Западу, а не нам, и нашим партнёрам надо бы это оценить по достоинству».



Как политик Михаил Горбачёв оказался неудачником: потерял власть, не удержал империю от распада. В 1996 г. он выставил свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации и набрал 0,51% голосов. Но он остался героем в гамлетовском смысле. Для Горбачёва перестройка не была предопределена: он вполне мог по китайским лекалам провести рыночные реформы, сохранив однопартийную систему. Но он выбрал путь демократизации, прекрасно понимая, что управляемой демократии не существует. Хотя Горбачёв не подписывал Беловежских соглашений, он всегда

признавал свою ответственность за распад Советского Союза: «Я старался сохранить, но сделать не сумел. Я считаю, что я вот за это несу ответственность. Меня же никто не снимал с работы, я сам ушёл, потому что не мог с ними справиться».



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