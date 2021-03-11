В Челябинской области могут продлить льготную ипотеку

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11 марта 2021, 08:56 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск")

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Нибиуллина в интервью газете «Известия».

Челябинская область, по расчетам регулятора, — один из 24 субьектов страны, в котором продление программы льготной ипотеки не вызовет нежелательных последствий. Из Уральского федерального округа в этот список попала также Курганская область. В целом, как отметила Эльвира Нибиуллина, назревает необходимость сворачивания программы, так как в ряде регионов негативные эффекты стали превышать положительные.

Добавим, что антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена правительством РФ в апреле прошлого года. Она предусмотрена для тех, кто покупает жилье в новостройках.