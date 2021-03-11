Эксперты обсудят, как изменила Южный Урал отмена крепостного права

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11 марта 2021, 07:48 Татьяна Михайлова

11 марта медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет круглый стол «160 лет отмены крепостного права в России. Как это изменило Южный Урал». В беседе примут участие историки, политологи и общественники.

Темами для обсуждения станут отличия Урала от других регионов России в период освобождения; влияние отмены крепостного права на другие исторические события и современность; изучение этого периода в образовательных организациях.

Собрание экспертного клуба начнется в 11 часов. Трансляция будет идти на канале «Гранада Пресс» в YouTube. Ссылки на видео также будут доступны в группах «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий» в социальных сетях.