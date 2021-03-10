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В Ростуризме рассчитывают на полноценный курортный сезон в 2021 году

, 20:07 Источник: Прайм

В Ростуризме рассчитывают на полноценный курортный сезон в 2021 году
Крым. Фото: pixabay.com

Ростуризм надеется на полноценный курортный сезон с мая по сентябрь. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, подготовка к сезону уже началась, что «дает надежду на полноценный летний туристический сезон».

«Сейчас с регионами, туроператорами, отраслью, крупными отельными сетками проработали, чтобы курортный сезон запустить с 1 мая и завершить его в конце сентября», – сказала Догузова.

Она также отметила, что ведомство ставит перед собой задачу показать россиянам широкие возможности отдыха в стране.

Ранее сообщалось, почему в России открытие новых туристических направлений поставили на паузу.

ДВа

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