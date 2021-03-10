Посетители челябинских супермаркетов смогут помочь малоимущим семьям

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10 марта 2021, 17:52 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск")

13 марта пройдет первый общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Помочь нуждающимся смогут покупатели двух сетей магазинов — «Перекрестка» и «Пятерочки».

Жителям Челябинска предлагают купить продукты длительного срока хранения и передать их волонтерам. Будут приниматься консервы, крупы, макароны, масло, сладости, чай и кофе. Акция пройдет в субботу, с 10 до 18 часов. 14 марта добровольцы сформируют равнозначные наборы продуктов, которые будут переданы 600 нуждающимся семьям.

Добавим, что марафон организован Челябинским отделением Фонда продовольствия «Русь» и X5 Retail Group при поддержке регионального правительства.