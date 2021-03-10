Собянин: Проходка тоннелей БКЛ метро будет завершена до конца года

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10 марта 2021, 16:14

Фото: соцсети

Мэр Москвы заявил, что проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будет завершена уже в 2021 году. Об этом он сообщил в ходе запуска проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар» БКЛ.

«Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне оставшиеся щиты, и на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он отметил, что в настоящий момент пройдено уже 94% проходки, а оставшиеся тоннели будут построены до конца года.

«Ну, а дальше будет строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства, инженерных коммуникаций и так далее. Так что проект двигается, и нет сомнений, что он будет успешно завершен», - добавил мэр Москвы.

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщает, что предстоит выполнить проходку еще четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». Общая длина участка составляет 11,4 км с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м.

В настоящее время уже сооружены однопутные перегонные тоннели от «Нижегородской» до «Текстильщиков» и двухпутный тоннель от «Текстильщиков» до «Печатников». Проходку двухпутного тоннеля от «Нагатинского Затона» в сторону станции «Кленовый бульвар» начинает ТПМК «Лилия». Он пройдет 1,2 км и в августе достигнет котлована строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар».

Будущая станция «Нагатинский Затон» БКЛ строится в одноименном районе Москвы вдоль улицы Коломенская. Станция мелкого заложения, с двумя береговыми платформами с общими переходными мостиками, с которых можно будет выйти к эскалаторам, ведущим в подземный вестибюль. Вестибюль будет один. Он обеспечит выход пассажиров на ул. Коломенская, к остановкам общественного транспорта и жилой застройке.