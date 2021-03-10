Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом

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10 марта 2021, 16:04

Агафья Лыкова, фото: agafiya-likova.ru

Агафья Лыкова сегодня справляет новоселье. Хотя дом был построен за месяц, событие было отложено по просьбе хозяйки из-за рождественского поста. Избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Агафья Лыкова - единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Отшельнице не раз предлагали переселиться из тайги в город, но она говорит: "Как мама говорила: "Лучше с гладу умерети, чем благоверие предати".

Строить новый дом для отшельницы начали в декабре 2020 года. Потом Лыкова сама попросила строителей покинуть заимку, потому что начался пост. В январе строительство возобновили. Чтобы сократить сроки строительства, деревянную конструкцию собрали в Абакане, потом бревна пронумеровали и разобрали для доставки в тайгу.

Дом построен при поддержке общественного деятеля Олега Дерипаски. Агафья Тихоновна сама попросила его о помощи.

Ранее Агафья поделилась рецептом хлеба, который не черствеет неделями.