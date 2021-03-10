В какие страны получены допуски на рейсы «Аэрофлотом» и «Победой»

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10 марта 2021, 15:18 Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, фото: pixabay.com

Компания"Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Об этом говорится в приказе Росавиации.

"Победа" получила допуски на полеты из Москвы в Тбилиси (Грузия) и Болонью (Италия) "за счет передачи от авиакомпании "Аэрофлот". Также лоукостеру разрешено выполнять регулярные рейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).

Решение о выдаче допусков - это не основание или решение о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуском является право авиакомпании, которым она может воспользоваться при возобновлении полетов.