Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата

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10 марта 2021, 15:22

Фото: АГН «Москва», руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что реализация программы реновации позволяет создать в столице пространства нового формата, где основным приоритетом является здоровье граждан.

Фото: АГН «Москва»

«Мы прекрасно понимаем, что город меняется, становится безопаснее, уютнее, комфортнее. Кварталы [построенные в рамках программы], построенные по новым стандартам, снижают уровень загрязнения, шум, повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города, создают стимул для активной и здоровой жизни. Все это не менее важно, чем качество строительства жилья», - отметил Сергей Левкин.

По его словам, в нормативы программы реновации жилого фонда Москвы уже заложены высокие требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан.

Фото: АГН «Москва», руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

«Стандарты в программе заложены высокие, но мы продолжим эту работу, мы будем обновлять и рассказывать о том, что мы намерены делать нового для развития городской среды. Мир движется в этом направлении», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы.

Он отметил, что в настоящее время, проводится работа по изучению возможности включения решений из лучших международных практик как на уровне зданий, так и на уровне целых районов.

«В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории», - заключил Сергей Левкин.

Принципы Urban Health («Здоровый город») - это новый взгляд на развитие современных городов. Перед мегаполисами стоит новый вызов: как сделать так, чтобы городская среда способствовала активной и здоровой жизни.