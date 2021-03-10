Малышева назвала врачей, которые выпивают и едят копченую колбасу, «опасными для пациента»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 марта 2021, 14:29 Источник: teleprogramma.pro

Елена Малышева, фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что медики, которые «выпивают по праздникам», курят и едят копченую колбасу, необразованные люди. По ее словам, такой врач «опасен» для пациента.

«Такое поведение говорит о низком уровне образования врача. А необразованный врач опасен для пациента. Копченая колбаса, например, приводит к развитию рака толстого кишечника. А алкоголизм и курение - это вообще наркотические зависимости. Вам хочется лечиться у врача-наркомана?» - высказала она.

Малышева добавила, что профессия здесь ни при чем, поскольку речь идет о «конкретном малограмотном человеке». Медик отметила, что их профессия - «самая лучшая».