Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении

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10 марта 2021, 15:03

Фото: АГН «Москва», руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве реализуются проекты, которые соответствуют мировому тренду создания комфортных городских территорий (Urban Health). Он отметил, что в столице активно изучаются и другие передовые практики, внедрение которых позволит сделать жизнь города еще более удобной.

Фото: АГН «Москва»

Сергей Левкин подчеркнул, что Москва уже в значительной мере руководствуется критериями мирового тренда создания комфортных городских территорий. По его словам, работа, которая сейчас входит в понятие Urban Health, проводится по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.

«У нас есть стандарт «Моя Улица», и другие, которые полностью соответствуют всем эти критериям. Кроме этого, мы внимательно изучаем стандарт Breeam Communities, который включает в себя категорию «Здоровье и благополучие», а она, в свою очередь, содержит критерии достижения повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц. Их цель – повышение качества жизни в зданиях, реализация мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов», - заявил Сергей Левкин.

По его словам, в некоторых городах тезисы программы Urban Health закреплены в документах и нормативных актах.

«В Москве в нормативных документах этого нет, мы этого не декларируем. Но мы понимаем, что наши кодексы и нормы уже предполагали нормы и подходы, которые ориентированы на человека, поэтому мы уже можем видеть результаты, когда в городе комфортно, уютно, чисто и безопасно», - отметил Левкин.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики рассказал, что в Москве планируется провести исследование с использованием методик двух стандартов: активный дизайн (active design) и здоровые улица (healthy streets).

Фото: АГН «Москва»

«Активный дизайн касается двух основных категорий: «Городского дизайна», касающегося в первую очередь уличной сети и общественных пространств, а также «дизайн зданий и помещений». Анализ проводился только в части первой категории, учитывая связность улиц, влияние на снижение трафика, расширение пешеходной сети», - заключил Сергей Левкин.